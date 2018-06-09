Bakan Sayan'ın liseye seçim ziyareti tepkilere neden oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, karne gününde Beyoğlu Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okulun Instagram hesabından bakanın ziyaretine dair yapılan paylaşıma karşı onlarca tepki mesajı paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, karne gününde Beyoğlu Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, türban taktığı için özel bir üniversiteye gitmek zorunda kaldığını söyleyen Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların özgürlüklerine önemli katkıları olduğunu ileri sürdü.

Beyoğlu Anadolu Lisesi mezunu olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Betül Sayan Kaya'nın mezun olduktan yıllar sonra ilk defa, seçimlere kısa bir süre kala okulu ziyaret edişi ve AKP propagandasına dönüşen tören öğrenci, veli ve mezunların tepkilerine yol açtı.

Okulun Instagram hesabından bakanın ziyaretine dair yapılan paylaşıma karşı onlarca tepki mesajı paylaşıldı.

BAKANI TERLETEN SORU

Soru cevap kısmında söz alan bir öğrenci karma eğitimin sonlandırılmasına tepki göstererek "Hayallerimizin peşinden gitmemizi söylediniz, buraya gelmek isteyen erkek öğrencilerin hayali ne

olacak?" diye sordu.

Ziyaret boyunca her fırsatta okul mezunu olduğunu vurgulayan bakan, soruya karşılık "Ben buranın kız lisesi olduğunu sizden öğrendim. Buranın geleneği kız lisesi olmasıdır, karma hale getirilirken biz çok şaşırmıştık" cevabını verdi.

ÖĞRENCİLER MÜCADELEDE KARARLI

soL Haber'in sorularını yanıtlayan bir öğrenci "2016 yılında okulumuzda karma eğitimin sonlandıracağını öğrendik. Bu uygulama iktidarın gerici eğitim politikalarının bir sonucuydu. Çok geç öğrenmemize rağmen okulca eylemler düzenledik ve tepkimizi ortaya koyduk. Mücadelemize devam edeceğiz. Bakanın okula gelmesi ve bunu seçime 15 gün kala yapması tabii ki tesadüf değil. Bizim sloganımız ‘Karanlıktan Aydınlığa’ ve biz hep bu şiarla hareket eden, okul içinde birbirimize kol kanat geren, gericiliğe karşı mücadele eden gençler olduk. Okulumuzu gericilerin teslim almasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

'KIZLI ERKEKLİ MEZUN OLUYORUZ'

Karma eğitimin sonlandırılmasına karşı her fırsatta tepkilerini ortaya koyan öğrenciler son olarak Nisan ayında 12. sınıfların mezuniyet töreninde İstiklal Caddesi'nde "Kızlı erkekli mezun oluyoruz" yazan bir pankart asmışlardı.

