Bakan 'peşkeşten' rahatsız oldu: Üç klasör dolusu habere sansür istendi, 564 haber sansürlendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticisi olduğu Medipol Üniversitesi’ne Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan TCDD Misafirhanesi ve TCDD Müzesi binasının tahsis edilmesi büyük tepki çekmişti. Bu iki bina dışında da Bakan'ın yönetici olduğu üniversiteye çok sayıda tahsis yapılığı ortaya çıkınca haberlerden rahatsız olan üniversite yönetimi tam 3 klasör dolusu habere sansür istedi. Mahkeme, içinde 'peşkeş', 'kıyak' ve 'Ankara tarihi parsel parsel veriliyor' ifadelerinin geçtiği 564 habere erişim engeli getirdi.

soL - Haber Merkezi