Bakan 'peşkeşten' rahatsız oldu: Üç klasör dolusu habere sansür istendi, 564 haber sansürlendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticisi olduğu Medipol Üniversitesi’ne Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan TCDD Misafirhanesi ve TCDD Müzesi binasının tahsis edilmesi büyük tepki çekmişti. Bu iki bina dışında da Bakan'ın yönetici olduğu üniversiteye çok sayıda tahsis yapılığı ortaya çıkınca haberlerden rahatsız olan üniversite yönetimi tam 3 klasör dolusu habere sansür istedi. Mahkeme, içinde 'peşkeş', 'kıyak' ve 'Ankara tarihi parsel parsel veriliyor' ifadelerinin geçtiği 564 habere erişim engeli getirdi.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 08 Ağustos 2019 11:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticisi olduğu Medipol Üniversitesi, kamu binalarının tahsisinin ardından şimdi de büyük sansür adımıyla gündemde. 

İstanbul ve Ankara Medipol Üniversitesi, haklarında çıkan haberlere ilişkin İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tam 3 klasör dolusu habere sansür istedi.

Üniversitenin talebini inceleyen mahkeme, tam 3 klasör haberi inceleyerek tam 564 habere erişim engeli getirdi.

PEŞKEŞ RAHATSIZ ETTİ

Mahkemenin kararında sansür kararı verilen haberlerin numaralarına yer verilirken, "Belirtilen linklerde haber başlığı ya da konu başlığı olarak 'Ankara tarihi parsel parsel veriliyor', 'peşkeş listesine tarihi tren garı da eklendi', 'peşkeş çektiler', 'medipole bir kıyak daha', 'medipol üniversitesine bir kıyak daha', 'sağlık bakanı ranta doymuyor' şeklinde ibarelere yer verildiği, kullanılan dil ve uslûbun karalayıcı ve itham edici mahiyette olduğu, haberi okuyan kişide kuşku ve husumet yaratıcı bir hal oluşturduğu, bu sebeple bu linkler yönünden hakimliğimizce kişisel haklara saldırı şartları oluştuğu değerlendirildiğinden talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir" denildi.

Mahkeme, 3 klasör dolusu sansür talebinde yer alan diğer haberlere ilişkin ise "basın özgürlüğü" hatırlatması yaparak sansüre yer olmadığına karar verdi.

soL'UN 7 HABERİNE SANSÜR

Söz konusu sansür listesine soL'da yer verdiğimiz 7 haber yer aldı.

Ankara Mimarlar Odası'nın yaptığı açıklamalara, konuya ilişkin verilen soru önergelerine de yer verdiğimiz haberler mahkeme tarafından engellendi.

Haberlerin başlıkları şu şekildeydi:

  • Medipol Üniversitesi Rektörüne yanıt: Siz neyi kiraladığınızın farkında mısınız?
  • Ankara Garı yerleşkesi Medipol Üniversitesi mi verildi?
  • AKP'yle yükselen tarikat hastanesinin başından Sağlık Bakanlığı'na
  • 555 bin metrekare AOÇ arazisi Menzilcilere satıldı
  • İstanbul Medipol Üniversitesi'ne arazi devrinin sonu gelmiyor
  • TCDD'nin Medipol Üniversitesi'ne satılması protesto edildi
  • Ankara Numune, Medipol Üniversitesi'ne mi veriliyor?