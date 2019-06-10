Bakan Pakdemirli’den 'kıyak' atama: Danışmanının kardeşi...

SPK’nin yolsuzluktan suç duyurusunda bulunduğu Ecmel Ercan’ı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atayan, Bakanlık görevlisini evinde çalıştıran, bakanlık misafirhaneleri partisine tahsis eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şimdi de danışmanının kardeşini bakanlıkta daire başkanı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin "kıyak" atamaları sürüyor.

Kamuda bir gün bile görev yapmayan ve hakkında SPK’nin yolsuzluktan suç duyurusunda bulunduğu Ecmel Ercan’ı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atamasının ortaya çıkışının ardından, Ege Ordu Komutanlığı’nda sivil memur olarak çalışan, kendi danışmanlarından Uğur Sadioğlu’nun kardeşi Fatma Sinem Sadioğlu’nu Orman ve Köy İşleri Daire Başkanı olarak atadığı belirlendi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Bakan Pakdemirli’nin yönettiği Tarım ve Orman Bakanlığı ve bakanlık birimlerindeki skandallar bitmiyor. Kamu misafirhanelerini siyasi çıkarları uğruna talimatla kapattıran, kişisel konutunda bakanlık personelini çalıştıran ve özel sektörden devlet kurumlarına yaptığı atamalarla da kamuoyunun gündemine oturan Pakdemirli, dikkat çeken bir atamaya daha imza attı. Pakdemirli, Ege Ordu Komutanlığı’nda sekiz yıldır Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı “sivil memur” olarak görev yapan Fatma Sinem Sadioğlu’nu, orman köylüleri için proje üreten, orman köylüsüne hibe ve kredi desteği veren, bakanlığın önemli kurumlarından biri olan, yüksek bütçeli Orman ve Köy İşleri Dairesi’nin (Orköy) başkanlığına atadı.

üAtama öncesinde hiçbir kurum ve kuruluşta yöneticilik deneyimi olmayan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı herhangi bir kurumun alt kademelerinde daha önce hiç çalışmayan Sadioğlu’nun, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Uğur Sadioğlu’nun kız kardeşi olması ise dikkat çekti. Orköy Daire Başkanlığı’nın resmi sitesinde Fatma Sinem Sadioğlu’nun özgeçmişine, eğitim ve meslek geçmişine dair hiçbir bilginin yer almadığı da görüldü.