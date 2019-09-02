Bakan Pakdemirli ne diyeceğini şaşırdı: Yangına müdahale konusunda dünya rekoru kırdık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin yangınla mücadelede lider durumda olduğunu iddia ederek, 'Geçen sene 18 dakika olan yangına ilk müdahale süresini bu yıl 12 dakikaya indirdik. Bu bir dünya rekorudur' diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirinin borsaya getirilmesi nedeniyle düzenlenen sembolik açık artırma töreninde konuştu.

İklimlerin çok hızlı değiştiğini söyleyen Pakdemirli, dünya genelindeki orman yangınlarında çok ciddi alanların kül olduğunu, bazı yangınların da devam ettiğini söyledi.

'BU BİR DÜNYA REKORUDUR'

Pakdemirli Türkiye'nin yangınla mücadelede lider durumda olduğunu ve yangına müdahale konusunda dünya rekoru kırdıklarını iddia ederek şunları söyledi:

"Türkiye'de durum nasıl, yeterli mi? Bunu en güzel uluslararası kuruluşların açıkladığı istatistikler cevaplar. 1979'da bin 400, geçen yıl ise 2 bin 100 yangınımız çıkmış. 1990'da her çıkan yangında ortalama 8 hektar alan yok oluyormuş. 2018 ortalamamız 2,5 hektar. 2023 hedefimiz ise 2 hektar. Geçen sene 18 dakika olan yangına ilk müdahale süresini bu yıl 12 dakikaya indirdik. Bu bir dünya rekorudur. Teşkilatımızın gayretli çalışmalarıyla bunu 10 dakikaya çekmek istiyoruz.”

'AĞIR ELEŞTİRİLDİK'

Söndürme filosuna yeni uçak ve helikopter kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini bildiren Pakdemirli şunları söyledi:

"Orman yangınlarıyla ilgili PKK'nın parmağı olduğu zaten konuşuluyordu, bir üstlenme de oldu. Bu konuyu değerlendirmek kolluk kuvvetlerinin işi ama orman yangınlarını üstlenen bir PKK var. Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimizin bizi 'yetersiz müdahale' ile eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de ağaç konusundaki hassasiyeti için teşekkür eden Pakdemirli, "9 Eylül'de bir konser düzenlenecekmiş. Tahmin ediyorum, bu 9 Eylül konserinde yayınlayacakları deklarasyonla PKK'yı da lanetler diye bekliyorum” diye konuştu.

Pakdemirli konuşmasında İzmir'in tarımsal faaliyetler anlamında önde gelen iller arasında yer aldığını, dünyada hem üretimde hem ihracatta lider konumdaki ürünlerde fiyat belirleyici olmak gerektiğini de söyledi.



