Bakan Özhaseki'den 'idam' açıklaması: AB diye bir engel var ama idamdan yanayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman gündeme getirdiği idam talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den de açıklama geldi.

Özhaseki, "Avrupa Birliği diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim" dedi.

Özhaseki'nin açıklaması şöyle:

"Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra vatandaş, bunu yapanların idam edilmesini istedi. Bu konu Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi bir Anayasa meselesi. Anayasa da Meclis'te çoğunluğu sağladığınızda yapılacak bir şey. Özellikle son birkaç gündür gündemi meşgul eden, içimizi yakan, hepimizi öfkelendiren çocuklarla ilgili bu konularda da idam işi biraz daha yükselmiş görünüyor; ancak bunun enine boyuna tartışılması lazım. 'Avrupa Birliği' diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte takip edeceğiz."

