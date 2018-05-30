Bakan Numan Kurtulmuş'a göre 'kur krizi yok, manipülasyon var'

Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği, Altın Nesil Vakfı ve Medya Platformu tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de ekonomi üzerinde yapılan operasyonlarla hükümete diz çöktürmek isteyen, milleti de köşeye sıkıştırmak isteyen bazı karanlık odakların manipülasyonları var. Kur krizi falan yok" dedi.

kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD Merkez Bankası Fed'in 2013 mayısında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "O tarihten hemen sonra Türkiye'de Gezi olayları başladı. Gezi olayları öncesinde Türkiye'de faiz oranları cumhuriyet tarihimizin en düşük noktasındaydı, yüzde 4,84'tü. Önce gezi olayları, arkasından 17-25 Aralık operasyonları. Bütün bu olaylardan sonra bir taraftan siyasi operasyonlar yapılırken eş zamanlı olarak para alanında da ekonomi alanında da manipülasyonlar yapıyorlar ve 15 Temmuz hadisesi oldu" şeklinde konuştu.

PATRONLARA TAVSİYE: EKONOMİMİZ SAĞLAM YOLUNUZA DEVAM EDİN

Döviz üzerindeki dalgalanmalara dikkati çeken Numan Kurtulmuş, "Hiçbir ekonomik gerekçe yok. Türkiye ekonomisinin bütün genel rakamları ve görünümü fevkalade sağlam. Siz iş adamı arkadaşlarımızsınız. Önce şunu söyleyeyim, ekonomiyi de iyi kötü bilen birisi olarak söylüyorum, Türkiye ekonomisinin endişe edilecek hiçbir tarafı yoktur. Ekonomimiz sağlamdır. Bu operasyonlardan hiçbir şekilde etkilenmeyin, yolunuza devam edin" diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin özellikle son dört yıldır büyük atılımlar yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye'de, ekonomi üzerinde yapılan operasyonlarla hükümete diz çöktürmek isteyen, milleti de köşeye sıkıştırmak isteyen bazı karanlık odakların manipülasyonları var. Kur krizi falan yok. Başka bir şey daha çıkarttılar; 'Efendim özel sektör çok borçlu olduğu için böyle oluyor.' Böylece özel sektörü bir şekilde itibarsızlaştırma algısı oluşturmaya çalışıyorlar" değerlendirmesi yaptı.