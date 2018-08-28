Bakan Kurum, konut kampanyasını açıkladı

Konut satışlarının düşmesinin ardından AKP konut kampanyası başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla konut kampanyasını açıkladı.

"Bu bir fedakarlık kampanyası. Yüzde 25 stokla kampanya dahilinde projeler satılacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm illerde gerçekleşecek" diyen Kurum, "Kampanyanın özü şu, projelerde yüzde 10 indirim yapılacak. Yüzde 10 minimum peşinat alınacak. Dövizde yatırımı olan altında olan zarar görmeyecek. Kur artarsa taksitten düşecek 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödemeler söz konusu. Tüm inşaat firmaları katılacak. Sektör bugün de farklı bir kampanya ile fedakarlık örneği gösteriyor. Borçlanma faizi yüzde 0.98 olacak" ifadelerini kullandı.