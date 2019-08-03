Bakan Kurum hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacakmış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hiçbir zaman bakmadığımız gibi bundan sonra da hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız. İnsanımızın sosyal kültürel yaşamını yukarıya çıkaracak projeleri hep birlikte yapıyor olacağız" sözlerini kullandı. Bakan, su baskınından zarar görenler içinse “Sonuçta bir afet. Allah daha beterinden saklasın” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda su baskını ve heyelandan zarar gören Sakarya’nın Kocaali ve Karasu ilçelerine giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada bir takım açıklamalarda bulundu.

“Sonuçta bir afet. Allah daha beterinden saklasın. Kimsenin canına bir zarar gelmedi en azından. Biz buna dua edelim, şükredelim, inşallah öbürlerini hep beraber nasıl yaptıysak düzelteceğiz” diyen Bakan, esnafın borçlarının ertelendiğini tekrar hatırlattı.

Bakan Kurum, şehircilik anlamında da derelerin temizlenmesi, ıslahı, yıkılan köprülere ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yarından itibaren hızlı bir şekilde yapım sürecine gireceğini söyledi.

Millet Bahçesi'nin şantiye alanında da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, AKP iktidarları döneminde vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini iddia etti. Bakan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar 25 milyar liralık yatırımı Sakarya ilimize yaptık. Bakanlığımızın da bu yatırımdaki payı yaklaşık 5.5 milyar lira. Devam eden de 300 milyon liralık yatırımımız var" dedi.

BUGÜNE KADAR RANT GÖZÜYLE BAKMAMIŞLAR

Bakan Kurum, kentin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak yatırım yapacaklarını söyleyerek, "Hiçbir zaman bakmadığımız gibi bundan sonra da hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız. Aslolan insan yaşamı. İnsanımızın sosyal kültürel yaşamını yukarıya çıkaracak projeleri hep birlikte yapıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Kentte yapımı devam eden Akçay Barajı'na ilişkin de konuşan Kurum, belediyenin mevcut su hizmetinden zarar etme pahasına yurttaşlara su temin ettiğini iddia etti. Akçay Barajı'nın, içme suyunun maliyetini düşüreceğini aynı zamanda da kalitesini artıracağını söyleyen Bakan Kurum, projenin 30 Haziran 2020 tarihine kadar bitirecek şekilde maddi desteği belediyeye vereceklerini açıkladı.

Kurum, Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin, kentte yaşanan sel felaketinde 13 milyon liralık zarar gördüğünü grup yollarınınsa 13 milyon liralık zarar gördüğünü aktardı.

‘VATANDAŞLARIMIZA DOKUNMAK SURETİYLE BU PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ’

Daha sonradan AKP binasına giden Kurum, burada AKP üyeleriyle konuştu. Kurum konuşmasında altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar birçok projeyi parti teşkilatlarıyla vatandaşlara anlatacaklarını söyledi.

Artık seçim sürecinde verilen sözleri tutma zamanı geldiğini söyleyen Kurum, "O tevazu, gönül belediyeciliği dediğimiz ve gönlümüzün kapısını sonuna kadar açtığımız o anlayışı artık vatandaşlarımıza dokunmak suretiyle bu projeleri gerçekleştirmek zorundayız. Kapımızı, gönlümüzü her zaman açık tutacağız ve tevazu içerisinde hareket edeceğiz. Biz vatandaşlarımıza bu sözleri verdik. 11 maddede dedik ki, 'Biz yeşil, güçlü şehirler inşa edeceğiz. Bundan sonraki süreçte yönetim anlayışımızı şeffaf ve hesap verilir şekilde vatandaşlarımızla birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.