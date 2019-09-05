Bakan 'kayıt parası yok' dedi, bağış kapısını yine açık bıraktı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır' dedi. Bakan Selçuk'un bu açıklamasına rağmen devlet okullarına neredeyse 'zorunlu bağış' yapmadan kayıt olmak mümkün değil.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velilerden bağış adı altında kayıt parası istenmesine tepkiler sürerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

"Zorunlu bağış" konusuna ilişkin, "Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler" diyen Selçuk, "Okullarda kayıt parası mevzuata aykırıdır. Kayıt parası soruşturmaları tamamlandı. Görevden alma ve diğer yaptırımlarla ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

BAKAN BÖYLE DİYOR AMA...

Bakan Selçuk'un "kayıt ücreti yok" açıklaması geçtiğimiz yıllarda da sık sık yetkililer tarafından dile getirilmişti.

Ancak uygulamada birçok devlet okuru binlerce liralık "zorunlu bağış" almaya, kayıt için para talep etmeye devam ediyor.

Bakanlığın bu açıklamasına rağmen Milli Eğitim Müdürleri'nin okul müdürleriyle yaptığı toplantılarda velilerden "bağış" toplanması isteniyor.

Müdürler tarafından velilere temizlik, kırtasiye ve güvenlik gibi işler için ödenek olmadığı ve bunları velilerin karşılaması gerektiği söyleniyor.