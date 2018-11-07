Bakan Hulusi Akar'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı: Gençlerimizin ellerini çabuk tutup işlemlerini yapmalarını bekliyoruz

Sudan'daki temasları kapsamında Sevakin Adası'nda TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bedelli askerlikte başvuruların 3 Kasım'da sona erdiği hatırlatılarak, başvuru rakamına ilişkin sorulan soru üzerine Bakan Akar, şu karşılığı verdi:

"Şu anda işlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutup işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor."