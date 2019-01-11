Bakan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Suriye sınırında: Menbiç ve Fırat'ın doğusu açıklaması

Suriye'ye yönelik yeni operasyon açıklamaları sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Suriye sınırına giderek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yeni operasyon açıklamaları sürerken, sınırda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Akar, burada yaptığı açıklamada, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek" dedi.