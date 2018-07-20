Bakan Gül: Çok önemli bir delil elde edildi...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 15 Temmuz'a ilişkin, 'Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz' açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antep ziyareti kapsamında Nizip Belediyesi'ni ziyaret ederken, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gül, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni delil bulduklarını belirterek, "Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz" dedi.

Gülen'in iadesi konusunda Dışişleri ve Adalet Bakanlığı heyetinin Amerika'da çalışma yaptığını, ABD'den de bir heyetin Türkiye'ye geldiğini anlatan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Hem tutuklular hem de iadelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bizim temel gündemimiz FETÖ'nün iadesiydi. Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Biz bağımsız Türk yargısına bunların teslim edilmesini istiyoruz."