Bakan Gül: Bugün hala cesedinin bulunması engellenmiştir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 'Bugün hala cesedinin bulunması engellenmiştir. Türkiye titizlikle soruşturmayı yürütmektedir. Bu olayın üzeri örtülmeden ortaya çıkarılması gereken bir vakadır' dedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülen Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi.

"Bugün hala cesedinin bulunması engellenmiştir. Türkiye titizlikle soruşturmayı yürütmektedir" diyen Gül, "Bu olayın üzeri örtülmeden ortaya çıkarılması gereken bir vakadır. Biz talebimizi hukuk çerçevesi içinde yineledik. Bu konuda Suudi Arabistan'ın yapıcı olması lazım ama böyle bir tavır görmedik. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorsanız Türkiye ile işbirliği içinde olmak lazım" ifadelerini kullandı.