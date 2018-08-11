Bakan Ersoy: Yüksek kurlar turizme yatırımın cazibesini artırıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dolar kurundaki artışla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya 'Turizm açısından bakıyorsanız bu alanda yatırımın cazibesini yüksek kurlar artırıyor' diye yanıt verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali’ne katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Antik Tiyatro’da gerçekleştirilen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, dolar kurundaki artışla ilgili soruya “Döviz kurları keşke bu kadar artmasaydı. Ekonomi açısından istikrar önemli. Ama turizm açısından bakıyorsanız bu alanda yatırımın cazibesini yüksek kurlar artırıyor” diye yanıt verdi.

Turizm sezonunun iyi geçtiğini ifade eden Ersoy “Sezon iyi geçiyor ama bizim hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz sayı ile endeksli değil, nitelikli turist ile endeksli. Bizim ana hedefimiz turizmin gelirini Gayri Safi Milli Hasıla’daki oranını yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkarmak. Açıkçası birinci hedefimiz bu olacak. Sayıyı arttırmak değil nitelikli turisti de getirmeyi hedefliyoruz. Adım adım hedefimize gidecek planı hazırlıyoruz” diye konuştu.

