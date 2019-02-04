Bakan Ersoy, Yılmaz Erdoğan'la sinemaya gitti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yılmaz Erdoğan ile birlikte 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' adlı filmi izledi. Ersoy'un bulunduğu salonda geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren Sinema Kanunu'nun uygulanmadığı, reklam süresinin 30 dakika olduğu görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ve Yılmaz Erdoğan ile "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nı izledi. Ersoy'un film izlediği salonda geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmayarak reklam süresinin 30 dakika olduğu görüldü.

Yeni sinema yasasına göre reklam sürelerinin en fazla 10 dakika olması gerekiyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yılmaz Erdoğan, bu durum hakkında "Yasanın uygulamaya girdiğini bilmeyen salonlar var. Bizler de tespitleri yapıp yetkililere bilgi veriyoruz. Maalesef ki 30 dakika 40 dakika film öncesi reklam veren sinemalar var hâlâ. Böyle olunca bizim filmlerimiz kurbanı oluyor bu durumun. Bizim bütün amacımız Türk sinemasının geleceğini daha kaliteli hale getirmek. Eğer filmin gösterim saati 20.15 diye yazıyorsa 21.00 da girsin izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi 30 - 40 dakika reklam izledik" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy ise "Beklediğimiz gibi gayet iyi bir film oldu. Tebrik ederim emeği geçenleri. Çok güzel olmuş. Emeğinize ve elinize sağlık. Sizin gibi üstatların filmlerinde böyle uzun reklamlar oluyor" dedi.