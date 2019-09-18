Bakan Ersoy: Su-35 oldukça etkileyici, bir üst modeli de yapılmış, inşallah görme şansımız olur

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye getirilen Rus savaş uçağı Su-35'e ilişkin, 'Oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur. Alışılagelmiş uçaklardan değil. Onun bir üst modeli daha yapılmış. Onu da inşallah getirirler, görme şansımız olur, ama çok etkileyici' dedi.