Bakan Ersoy: Su-35 oldukça etkileyici, bir üst modeli de yapılmış, inşallah görme şansımız olur

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türkiye'ye getirilen Rus savaş uçaklarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Ersoy, "Organizasyonun uluslararası yapısının daha da artması gerekiyor. Yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyon. SoloTürk’ü daha önce de izleme şansım oldu. Su-35 oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur. Alışılagelmiş uçaklardan değil. Onun bir üst modeli daha yapılmış. Onu da inşallah getirirler, görme şansımız olur, ama çok etkileyici" dedi.