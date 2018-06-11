Bakan Eroğlu'ndan Muharrem İnce'ye: Bu millet o kişinin dilini keser

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muharrem İnce'ye yönelik olarak 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var ama bu millet o kişinin dilini keser' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi tehdit etti.

Eroğlu, "Adaylar artık öyle haddini aşıyor ki özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var ama bu millet o kişinin dilini keser" diye konuştu.

'ŞU KARŞIDA RESMİ OLAN ADAM...'

Muharrem İnce’nin resminin asılı olduğu üst geçide dönen Eroğlu şunları söyledi:

“Okmeydanı SSK Hastanesinde millet kuyruk oluştururdu. Ben de sabah namazından sonra onun önünden geçerdim. İSKİ Genel Müdürlüğü Aksaray’daydı o zaman. Sorardı yanımdaki, ‘Yahu bir hadise mi var?’ Ben diyeyim 1 kilometre, siz deyin 1,5 kilometre kuyruk olurdu. Bana sorulduğu zaman ‘Hadise falan yok bu SSK hastanesinden sıra fişi almak isteyenlerin kuyruğu’ derdim. Şimdi ne oluyor? İsteyen istediği yerde muayene olabiliyor mu? Size bir hususu daha anlatacağım eski Türkiye’de ilaç soygunu vardı, şimdi bu adamlar evvela bunun hesabını versin. Şu karşıda resmi olan adam.”

'GEREKİRSE BİZ KANDİL'E GİDERİZ'

“Muharrem İnce’ye sorun bakalım apoletleri nasıl sökecekmiş?” diyen Eroğlu, “Adaylar artık öyle haddini aşıyor ki özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var ama bu millet o kişinin dilini keser. Çünkü o paşamız, Metin Temel paşamız kahramanca oralara girdi, dolayısıyla biz bütün Mehmetçiğimizin arkasındayız. Mehmetçiğimizi alkışlıyoruz. Hepimiz Mehmetçiğiz, gerekirse biz de Kandil'e gideriz, hepimiz. Muharrem İnce gelecekmiş, burada ona da o soruyu sorun bakalım, apoletleri nasıl sökecekmiş? Apoletleri söküp de PKK'nın temsilcisi HDP'ye mi takacak? Bunu da buradan gerçekten ayıplıyorum, yakıştıramadım. İşte bunların zihniyeti bu" ifadelerini kullandı.

