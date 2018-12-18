Bakan 'düzeltti': Makarna ve kömür dağıtmıyoruz, nakit dağıtıyoruz

Bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin soruları yanıtlayan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Makarna, kömür dağıtan devlet ithamından da kurtulmamız gerekiyor, çünkü sosyal yardımların yüzde 90’ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz' dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Makarna, kömür dağıtan devlet ithamından da kurtulmamız gerekiyor, çünkü sosyal yardımların yüzde 90’ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, önceki akşam TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakanlığın yaptığı hiçbir yardımın, seçim takvimine endeksli olmadığını öne süren Selçuk, özetle şu ifadeleri kullandı: “Yürütülen yardımlarla seçimler arasında bir bağ kurmanın rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyleyemem. Ayrıca ‘makarna, kömür dağıtan devlet’ ithamından da kurtulmamız gerekiyor çünkü sosyal yardımların yüzde 90’ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz. Dağıtılan kömürleri de belediyelere fatura etmiyoruz."