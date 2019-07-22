Bakan da doğruladı: İthal edilen hayvanların evrakları sahte çıktı

Yurtdışından ithal edilen binlerce canlı hayvan için sahte sağlık sertifikası verildiği ortaya çıktı. Söz konusu hayvanların İspanya'dan yola çıkıp, Lübnan'a gitmesinin planlandığını ancak Türkiye'ye getirildiğini söyleyen ve evrakların sahte olduğunu kabul eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, karantinada olduğu belirtilen hayvanlar için, ‘Konu tamamen teknik, siyasete alet edilemeyecek bir konudur’ diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi İspanya’dan ithal edilen 2 bin 939 besilik canlı hayvanın veteriner sağlık sertifikalarının sahte olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, konuyla ilgili sorular üzerine konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu hayvanların İspanya'dan yola çıkıp, Lübnan'a gitmesinin planlandığını ancak Türkiye'ye getirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Evrakların sahte olduğunu doğrulayan Pakdemirli, bakanlığın şüphe ve tespitleri üzerine hayvanların kontrol belgelerinde sahtekarlık yapıldığının görüldüğünü belirtti.

KONU TAMAMEN TEKNİK, SİYASETE ALET EDİLEMEYECEK BİR KONU

Pakdemirli hayvanların durumuna ilişkin de şunları söyledi;

"Bundan sonra hayvanlara el koyduk. Hayvanlar karantina altında, her türlü kan alındı. Hiçbir sıkıntı yok, karantina süresi devam ediyor. Karantinada Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 21 gün süre veriyor. Bu 21 gün süre içerisinde siz karantina tedbirlerini alıyorsunuz ve sağlıklıysa hayvanları Türkiye'ye ithal edip millileştiriyorsunuz, sağlıklı değilse de itlaf ediyorsunuz. Normal şartlarda İspanya'dan alınarak Lübnan için yola çıkmış ama evrakta bir sahtekarlık yapılarak Türkiye'ye sokulmak istenmiş. Konu tamamen teknik, siyasete alet edilemeyecek bir konudur. Cumhuriyet savcılarına intikal etmiş bir konudur. Yani konu, hem teknik, bakanlığımızca değerlendirilecek, hem de suç tarafı olan, günlük siyasete mal edilmemesi gereken bir konudur. Bırakalım teknik adamlar işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız işlerini de gayet güzel yapıyorlar. Bu konudaki neticeler çıktıkça kamuoyuyla paylaşmaya devam ederiz."