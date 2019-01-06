Bakan 'çocuk destek programını' açıkladı: Milli ve manevi değerlere bağlı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor.' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, devlet koruması altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden "gelişimlerine destek olmak" amacıyla yeni bir programa başlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlanacak yeni programa ilişkin bilgi veren Selçuk, bu çerçevede korunma ve bakım altında bulunan çocukları hayata her yönden güçlü bireyler olarak hazırlamayı ve zamanlarını nitelikli olarak yapılandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİ BİLEN...'

Bakan Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor. Bu program, devlet koruması altındaki tüm çocuklarımızı kapsayan, devamlılığı olan yapılandırılmış ilk program olma özelliği taşıyor. ÇODEP ile korumamız altındaki her yaşta çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden sağlıklı gelişim gösteren, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİLİM, TEKNOLOJİ VE İRFANLA MÜCEHHEZ'

Selçuk, çocukların yaş gruplarına göre ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanan programda, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere tüm çocukluk dönemlerini içeren beş farklı yaş grubuna göre içerikler düzenlendiğini bildirdi.

Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama Programının "temizlik, beslenme, insan ilişkileri, değerler, mahremiyet, sorumluluklar, doğru arkadaş seçimi, stres ile baş edebilme, para yönetimi, öfke kontrolü, "hayır" diyebilme, meslek seçimi gibi konuları içereceği" bilgisini veren Selçuk, "çocukları korumanın, bilim, teknoloji ve irfanla mücehhez bir şekilde üreten bir nesil yetiştirilmesini sağlamanın en önemli önceliklerinden olduğunu" savundu.