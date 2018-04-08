Bakan Çelik'ten 'Yunanistan' açıklaması

AB Bakanı Ömer Çelik, "AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan'dan gelen açıklamalara karşı yorumda bulundu.

AB Bakanı Çelik, "Yunanistan Savunma Bakanı sıfatını taşıyan küstah politik komedyenin sözlerinin seviyesi, Yunanistan hükümetinin meselesidir, AB'nin kınaması gereken sözlerdir" dedi.

Çelik, açıklamasının devamında "Açık ve net söylemek gerekirse, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor. AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la dayanışmasında ilkeler yok. İkide bir bize 'bir AB ülkesine böyle davranamazsınız' diye hatırlatmalarda bulunanlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan yükselen beyanlardan haberleri yok gibi davranıyor. Eğer ilkeli davranılacaksa, AB derhal 'Yunanistan Savunma Bakanı' sıfatını taşıyan kişinin sözlerini ve eylemlerini kınamalıdır. Yunanistan Savunma Bakanı" sıfatı taşıyan bu 'politik komedyen' sürekli provokasyon yapmaktadır" ifadelerini kullandı.