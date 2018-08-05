Bakan Çavuşoğlu: Rahip Brunson'un tutuklandığını bilmiyorduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz rahip Andrew Brunson'un, ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk erişimi için yardım istedikleri güne kadar tutuklandığını da bilmiyorduk' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Alanya İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi'nin toplantısına katılırken, burada ilginç açıklamalarda bulundu.

ABD'li rahip Andrew Brunson krizine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Biz rahip Andrew Brunson'un, ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk erişimi için yardım istedikleri güne kadar tutuklandığını da bilmiyorduk. Bazı kişiler suç duyurusunda bulunduğu için başlayan bir süreç. Bizim kişiden ne çıkarımız olacak" dedi.

"Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' diye biz söz var bizde. Sonuçta şimdi ne oldu. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi?" diye soran Çavuşoğlu, "Veya yaptırım ne oldu, şimdi karşı yaptırım. Fakat Singapur'daki görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Açıklamalarımıza yansıdı, işte böyle olması gerekir. Ortada sorunlar var, sorunları kimse inkar edemez. Şu sebepten, bu sebepten, var mı sorun, var. Bunları çözmek istiyor musunuz, çözelim. Nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım veya nasıl çözeceğimiz konusunda bir yol haritası belirleriz, mutabakat sağlarız. Diplomasi işler, sorunları çözeriz, sonra işimize bakarız. Bugün dünyanın da pozitif gündeme ihtiyacı var. Bölgemizin de ihtiyacı var. Bana göre en çok Amerika'nın pozitif gündeme ihtiyacı var. Bu anlayışla bu sorunları da çözeriz. Dayatmayla, tehdit diliyle değil, uzlaşmayla, diplomasiyle müzakereyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.