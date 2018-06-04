Bakan Çavuşoğlu, Gülen'le görüşmek için gece boyu beklemiş...

Cemaat'in firari isimlerinden Ekrem Dumanlı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili bir anısını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti kurmadan Fethullah Gülen'den icazet aldığı iddiaları tartışılmaya devam ederken, firari Cemaatçi Ekrem Dumanlı'dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na ilişkin önemli bir iddia gündeme getirildi.

"Fethullah Gülen’i ziyaret etmeyen mi var?" diye soran Dumanlı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili anısını paylaştı.

Dumanlı, Çavuşoğlu’nun Gülen’le görüşebilmek için gece boyunca randevu beklediğini anlattı.

"Bugün uluorta konuşanların hepsine yazıklar olsun" diyen Dumanlı, "Mevlüt Çavuşoğlu yazıklar olsun sana. Ben seni gördüm. Kampa gelmiştin. Ben de tesadüfen başka bir şey için geldim, kampın girişinde saatlerce bekledin, o gece bekledin, randevu bekledin. Şimdi FETÖ... Allah'tan korktun. Senden sonra bir bakan daha geldi, gelmeyen bakan mı kaldı, milletvekili mi kaldı?" ifadelerini kullandı.