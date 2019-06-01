Bakan 'büyük oyunu' fark etti: Trabzonlu aday taktiktir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonlu olmasına işaret ederek tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde 'Trabzonlular üzerinden oyun oynanıyor' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AKP Trabzon Gençlik Kolları'nın düzenlediği iftar programında tekrarlanacak İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turhan, "istikrar"ın korunabilmesi için "İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız" dedi. İstanbul seçimlerinin kaderini belirleyecek kesimler olduğuna işaret eden Bakan Turhan, "Trabzonlular üzerinden bu oyun oynanıyor çünkü Trabzonluların İstanbul'daki sayısı, nüfusu, etkinliği fazladır, bunun içindir ki rakibimizi de bir Trabzonlu aday olarak karşıya çıkarttılar, bu da bir taktiktir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önüne çıkartılmaya çalışılan engellere dikkati çeken Turhan, bu oyunların çoğunun gençler üzerinden oynandığını, bu nedenle de gençlerin "uyanık olması" gerektiğini dile getirdi.