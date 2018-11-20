Bakan Albayrak'tan 'kredi faizi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Kredi faizleri yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Aralık ayında daha da düşecek' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası İş Forumu'na katıldı.

Faizlere ilişkin konuşan Albayrak, "BDDK'dan takip ediyorum. Faizler yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Bu trend aralık ayında daha da düşecek inşallah. Hem piyasa belirsizliğinin kalkması hem de fiyatlandırmayla daha da düşecek" dedi.

Enflasyon oranlarına ilişkin de açıklamada bulunan Albayrak, "Ekim ortasında açıkladığımız 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' seferberliği büyüyerek güçlenerek devam ediyor. Kasım ve aralıkta ise enflasyonda hedeflerimize yakın bir netice alacağız. Ülkemize yönelik fiyatlandırmalar konusunda suni etkiyi de azaltmış olacağız. Sahada yakın bir takip süreci başlattık. Gelen sinyaller bu sürecin pozitif netice verdiğini, kasımda göreceğimizi gösteriyor. Kurdaki şokları ve belirsizliği geçmişte bıraktık" ifadelerini kullandı.