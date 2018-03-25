Bakan Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na 'enerji lobileri' yanıtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Şile AKP Kongresi'ne katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye enerji lobilerine teslim olmuş" sözlerine yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli kömürle ilgili sözlerine ilişkin, "İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık zat-ı muhterem yeni duyuyor. Trakya'da dünya kadar rezervimiz var. Eskişehir Alpu'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, '40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor" dedi.

Albayrak, AKP Şile İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçen hafta başlayan İstanbul ilçe kongrelerinin coşkuyla devam ettiğini, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için bu kongrelerde yeni başlangıçlar oluştuğunu ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerli kömürle ilgili açıklamalarına değinen Albayrak, "İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık zat-ı muhterem yeni duyuyor. 'Trakya'da dünya kadar rezervimiz var. Bu rezervleri hayata geçirip orada yerli kaynaktan elektrik enerjisi üreteceğiz' diyoruz. Arkadaş, senin teşkilatın bu kömür santralleri yapılmasın, bu kömür rezervleri ortaya çıkarılmasın diye aylardır Trakya'da ortalığı ayağa kaldırıyor. 'Eskişehir Alpu'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, 40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor. Avrupa Birliği standartlarının üzerinde en iyi en çevreci termik santralleri yapacağız. Senin teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor, eylem yapıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur?” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun, enerji teknolojileri yatırımlarına yönelik sözlerini de eleştiren Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu. Dünyanın en büyük bin megavatlık güneş santralini biz Konya'da yapıyoruz. Rüzgar bin megavat, dünyada en düşük fiyatla dünya rekoru kırdık. Aralıkta Ankara'da yüzde 70'e kadar yerli katkıyla, dünyanın en son teknolojik güneş panellerinin üretim fabrikasının temelini attık. Bu yıl bitmeden yüzde 80'i yerli, Türk mühendisleriyle, bu panellerin üretilip sadece Türkiye’de değil, dünyaya ihraç edileceği süreci başlattık ama haberin yok Kılıçdaroğlu. 'Doğal gaz, nükleer' diyor. Doğal gaz depolama yatırımları yapıyoruz, en büyük sondaj gemisi Türkiye'ye geldi. Akdeniz'de kuyuları bu yıldan itibaren teker teker kazmaya başlıyoruz. Hakikaten Allah insana böyle muhalefet vermesin. Vaziyet bu, bunlara cevap yetiştirmeye kalksak vaktimiz yok ama derdimiz de bu değil. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Türkiye'yi 2023, 2053, 2071'e taşımak zorundayız. Bunun için her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız çünkü çıta her geçen gün yükseliyor."