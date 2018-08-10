Bakan Albayrak yeni ekonomi planını açıkladı: Dolar bizim yollarımızı kesemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi planını açıklayacağı söylenen toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşması bitene kadar bekleyeceğini söyledi. Albayrak, Erdoğan'ın konuşması bittikten sonra açıklamaya başladı.

Yeni ekonomi planını açıklaması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, liranın değer kaybı üzerine toplantıyı ertelemişti.

Ancak 14.30'da başlaması planlanan toplantı bu kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "o sırada konuşuyor olması" engeline takıldı.

Toplantı için kürsüye çıkan Albayrak, "Erdoğan'ın konuşması bitene kadar bekleyeceğini" ifade etti.

'DOLAR BİZİM YOLLARIMIZI KESEMEZ'

"Dolar bizim yollarımızı kesemez" diyen Albayrak, Türkiye'nin "üst gelir grubuna çıkacağını" öne sürdü.

Albayrak, "Türkiye son 16 yılda bir üst lige çıktığı çok başarılı bir süreç ortaya koydu. Bugün yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı" ifadelerini kullandı.

Yeni modelde "daha kararlı ve güçlü" olacaklarını söyleyen Albayrak, Eylül ayında Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanacağını belirtti.

Berat Albayrak "değişimi hedeflediklerini" ve "bir üst lige çıkmak istediklerini" söyledi.

'EKONOMİNİN TÜM PAYDAŞLARINI DEĞİŞİME ZORLAYACAĞIZ'

Albayrak konuşmasında şunları söyledi:

"Attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonlarla birlikte izleyeceğimiz politikaları istişare ederek yolumuza devam edeceğiz.

Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız. Yeni ekonominin en önemli adımlarından biri 'kararlı bir yaklaşım'. Bu bakanlığın koordinasyonunda çok daha kararlı ve emin adımların atıldığı bir dönem başlayacak. Bugüne kadar kararsız mıydık? Hayır.

Hızlı politikalarla hedefe ulaşacağız. Yol haritasını ne kadar sağlam yaparsanız temelleriniz o kadar sağlam olur. Berat Albayrak geldi, gitti, başkası geldi devamı var mı? Sürdürülebilir olacak. Berat Albayrak olsa da olmasa da dizayn ettiğimiz süreç sürdürülebilir olacak. Kişiye ya da bir sektöre dayalı olmayacak, sürdürülebilir olacak."

'GERÇEKÇİ POLİTİKALARIN SEÇİLMESİ ÖNCELİKLİ OLACAK'

"Günlük ve taktiksel bir mantıkla değil stratejik bir mantıkla yaklaşacağız. Bugün ortaya çıkan tablo ekonomik göstergeler dikkate alındığında mantıklı değil.

Piyasanın tüm paylaşlarıyla iletişim halinde olacağız. Ekonominin tüm paydaşlarını değişime zorlayacağız.

Gerçekçi politikaların seçilmesi öncelikli olacak."

'MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI ESASTIR'

"Merkez Bankası'nın bağımsızlığı Türkiye açısından, ekonomizim açısında kritik öneme sahip.

Bütçeniz ne kadar disiplinli olursa bankanın kapısına o adar az gidersiniz. Sıkı para ve mali politika sürecini ortaya koyacağız."

OVP SERMAYE ÖRGÜTLERİYLE HAZIRLANMIŞ

Albayrak yeni OVP'nin "eskilerinden farklı" olacağını belirterek, nasıl hazırlandığını bilgi verdi.

Berat Albayrak, yeni OVP hazırlanırken sürece TÜSİAD ve MÜSİAD gibi sermaye örgütlerinin dahil olduğunu söyledi.

ALBAYRAK KONUŞURKEN DOLAR REKOR KIRDI

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın konuşması sırasında dolar yine rekor kırdı.

Albayrak konuşurken Dolar/TL kuru 6,39 seviyelerine geldi.

'EKONOMİK DENGELEME DEDİĞİMİZ BİR SÜREÇTEN BAHSEDİYORUZ'

Albayrak konuşmasında şunları söyledi:

"Birinci adım 'ekonomik dengelenme' dediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. 2018-19 yıllarında Türkiye birinci fazı bitirip, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme dediğimiz ikinci faza geçecek. Bu süreci 2020-21 yılında ortaya koyduktan sonra 3. fazı dediğimiz daha adaletli bir paylaşıma taşıyacağız. Daha sonra +1 dediğimiz nitelikli insan ve güçlü toplumu ortaya koyacağız.

Ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağı enflasyonla mücadele olacak. İkinci adım çok daha sıkı bir Ankara-Maliye Bakanlığı, üçüncüsü cari açığın düşürülmesi. Cari açığın düşürülmesi ile ilgili stratejik adımların atıldığı önemli bir dönem olacak."

PATRONLAR DA İZLİYOR

Albayrak'ın yaptığı toplantıya katılan isimler arasında bulunan isimler de dikkat çekti.

Toplantıya katılanlar arasında Güler Sabancı, Ali Koç, Ferit Şahenk, Hüsnü Özyeğin, Ali Ülker ve Tuncay Özilhan bulunuyor.