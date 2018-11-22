Bakan Albayrak enflasyon hedefini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yıl sonu enflasyon hedeflerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, 2018 yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı.

"Enflasyon ile mücadelede en önemli desteği sıkı maliye politikaları verecek" diyen Albayrak, "2018 yıl sonu enflasyon yüzde 20.8 hedeflenmektedir. Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Aldığımız ekonomik tedbirler uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü karşılık buldu" diye konuştu.