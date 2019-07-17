Bakan açıkladı: Türkiye Kart dönemi başlıyor, başta İstanbul ve Ankara...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini açıkladı. Yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanması beklenen ve tüm şehirlerde geçerli olacak kart ile 'metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek' denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yıl sonuna kadar 7 şehirde pilot uygulamasına başlanacak Türkiye Kart ile tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Proje için PTT’yi görevlendirdiklerini ifade eden Turhan “Bu kapsamda PTT gerekli çalışmaları sürdürüyor. Projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınmasını planlamış bulunuyoruz ve bu doğrultuda da hızla ilerliyoruz" dedi.

ŞEHİR DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE BAŞKA BİR KART ALINMAYACAK

Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu’nun haberine göre, uygulama hayata geçirildiğinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilmesi bekleniyor.