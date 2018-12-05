Bakan açıkladı: Kanal İstanbul'un hukuki statüsü 'iç suyolu' olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın proje' olarak adlandırdığı Kanal İstanbul'un hukuki statüsü ortaya çıktı. Montrö Sözleşmesi ile 'uluslararası suyolu' olarak kabul edilen İstanbul Boğazı'nın aksine, Kanal İstanbul hukuken 'iç suyolu' statüsünde olacak.

Kanal İstanbul'un statüsünün ne olacağı sorusuna yanıt, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan geldi.

İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın soru önergesini yanıtlayan Turhan, Kanal İstanbul'un "uluslararası ulaşıma açık" olacağını, ancak geçiş rejiminin "iç suyolu" olması nedeniyle Türkiye'nin yetkisinde kalacağını kaydetti.

Sözcü'de yer alan habere göre Cahit Turhan, soru önergesine yanıtında, "Uluslararası ulaşıma açık bir iç suyolu olarak planlanan Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş rejiminin, uluslararası hukuk temelinde Türkiye'nin kendi iç hukukuyla düzenlenebilmesi ve Türkiye'nin bir iç suyolu olması hasebiyle buradaki geçiş koşullarının belirlenmesi, ülkemizin münhasır yetkisinde bulunmaktadır" dedi.

'SAVAŞ GEMİSİ GEÇMEYECEK'

Turhan, Kanal İstanbul'dan tanker, konteyner, yolcu ve ticaret gemilerinin geçiş yapacağını da kaydederek, şu ifadeyi kullandı: "Kanal İstanbul'dan tanker, konteyner, yolcu vb ticari gemilerin geçmesi öngörülmektedir. Geçişine izin verilecek gemi tip ve sınıflarına göre alınacak ücretlendirme işlemleri hakkındaki çalışmalar ile seyir emniyetine yönelik teknik ve idari çalışmalar da devam etmektedir."

Habere göre Turhan'ın yanıtı, Montrö ile yabancı savaş gemilerinin geçişine kontrollü izin verilen İstanbul Boğazı'nın aksine, Kanal İstanbul'dan yabancı savaş gemisi geçişinin olmayacağını ortaya koydu.