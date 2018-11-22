Bakan açıkladı: Kanal İstanbul bölgesinde planlanan nüfus 'sadece 500 bin kişi'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta. Planlanan nüfus sadece 500 bin kişidir' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nde 2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıldığı iddialarına karşılık, "Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta. Planlanan nüfus sadece 500 bin kişidir. Yatay mimarinin uygulandığı bir proje olacaktır. Maksimum 4-5 katlı yapılara izin verilecektir" dedi.

Kurum, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yapıların denetimi için görevlendirilecek yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesi esasına geçileceğini söyleyerek, "Her türlü istismardan ve baskıdan uzak daha objektif bir yapı denetim sisteminin oluşturulması planlanmıştır" diye konuştu.

'KANAL İSTANBUL, 26 BİN HEKTAR ALANI KAPSAMAKTA'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddialarına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta. Planlanan nüfus sadece 500 bin kişidir. Yatay mimarinin uygulandığı bir proje olacaktır. Maksimum 4-5 katlı yapılara izin verilecektir. Bu binaların büyük bir kısmı da bölgedeki, yakın ilçelerdeki dönüşümde rezerv konut olarak kullanılacaktır. Oradaki anlayış ve mimari kültür de inşallah bizim değerlerimizi yansıtacaktır."

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DETAYLI KONUT İSTATİSTİKLERİNİ TUTACAK

Bakan Kurum, "Konut piyasasında stok ne kadardır?" şeklindeki soruya ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze gelir gelmez talimatımızı verdik; buna ilişkin bir çalışma yapacak. Bu istatistik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde tutulacak. Çünkü Türkiye'de satılanlar sadece tapu devriyle satılmıyor, satış sözleşmeleriyle de yapılan satışlar var. Hem satış sözleşmeleri hem birinci el satışlar hem ikinci el hem de konutların bölgelere göre ihtiyaçlarını inşallah çok kısa zamanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz belirleyecek ve bunları da vatandaşların bilgisine sunacaklar."

Taş ocakları ve HES'lerle ilgili soruya yönelik de Kurum, ÇED yönetmeliğine tabii tutulan tüm projeler için hiçbir toleransın söz konusu olmadığını, süreçlerin geniş bir komisyon nezdinde detaylı bir şekilde incelendiğini vurguladı.

'VALİDEBAĞ KORUSU'NDA HİÇBİR ŞEKİLDE RANT PROJESİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

Bir başka soruya ilişkin, "Altunizade Validebağ Korusu'nda biz hiçbir şekilde bir rant projesi düşünmüyoruz. İstanbul'a değer katacak bir Millet Bahçesi yapmak istiyoruz" dedi.

Hava kirliliğiyle ilgili "sadece 6 ilin hava kalitesinin iyi olduğu" iddiasına da yanıt veren Kurum, Kasım itibarıyla toplam istasyon sayısının 339'a çıktığını, bu istasyonlardan elde edilen verilerin anlık olarak şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulduğunu ifade etti.

Kurum, "Elde edilen verilere göre 'sadece 6 ilde hava kalitesinin iyi olduğu' ifadesi doğru değildir. Hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde son 5 yıllık veriler dikkate alındığında partikül maddede yüzde 13, kükürtdioksit parametresinde yüzde 36 iyileşme mevcuttur" dedi.

Bakan Kurum, büyükşehir belediyesi modelinin uygulamasında yaşanan sorunlara yönelik soruya da şu yanıtı verdi:

"Büyükşehir belediyelerinin sistemden kaynaklı sorunlarının çözülmesi ve yeni mevzuat çalışmalarının hazırlanmasına dayanak olmak üzere çalıştaylar, anketler, yerinde ziyaretler ve tüm paydaşlarla ortak grup toplantıları düzenlenmektedir. Bu kapsamda başta hizmet sunum yönetimlerinin geliştirilmesi olmak üzere mali sorunlar da dahil problemlerinin çözülmesine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır."