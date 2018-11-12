Bakan açıkladı: Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuda yapılacak enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, verimliliğin en temiz ve milli enerji kaynağı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kamuda yapılacak enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına vardık" dedi.

Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin her türlü provokasyon ve gizli saldırıya rağmen son 16 yıldır rekor kıran büyümelerle başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

'BİR KOYUP ÜÇ ALACAĞIZ'

Bu yıl Mart ayında açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na değinen Dönmez, planın birçok sektörü ilgilendiren 6 alanda toplam 55 eylemi içerdiğini kaydetti. Dönmez, plan kapsamında 2023'e kadar enerji verimliliğinde yaklaşık 11 milyar dolar yatırım gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönem, kamuda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için Dünya Bankası ile yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına da vardık. Bunu inşallah İller Bankası üzerinden, kamu binalarımızın başta ısı yalıtımı olmak üzere enerji tasarrufuna dönük çalışmaları için merkezi idari birimlerin ve belediyelerle birlikte yerel yönetimler uzun vadeli ve düşük faizli bu kaynaktan yararlanmış olacak."

Enerjideki fiyat artışlarını absorbe etmenin en önemli yollarından birinin enerji verimliliği olduğunu belirten Dönmez, "Türkiye'nin enerji verimliliğinde hedeflediği noktaya ulaştıkça yurt dışından ithal edeceği enerji kaynakları yıllara sari olarak azalacak. Böylece, yurt dışına ödeyeceğimiz her bir kuruş yurt içinde, yani vatandaşımızın da cebinde kalmış olacak. Enerjide tasarruf ekonomisinin hayata geçmesiyle daha müreffeh bir toplum olma yönünde önemli bir adım atmış olacağız" dedi.