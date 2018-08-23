Bakan 15 liraya su, 70 liraya lahmacun satıldığını gazeteden okumuş, çok üzülmüş...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da suyun 15 liraya, lahmacunun 70 liraya satıldığı yönündeki bilgileri gazeteden okuduğunu söyledi.

"Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" diyen Ersoy, "Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız" ifadelerini kullandı.