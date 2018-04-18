'Bahçeli'nin seçim açıklamasından Erdoğan'ın haberi vardı ama seçim Ağustos'ta olmayacak'

Devlet Bahçeli'nin erken seçim için 26 Ağustos tarihini önermesinin ardından tartışmalar hız kazandı. Abdullah Gül'ün eski danışmanlarından Ahmet Takan, 'Saray kaynaklarına' dayandırdığını belirttiği yazısında, Erdoğan'ın Bahçeli'nin açıklamasından haberdar olduğunu ve seçim tarihi için Ekim ayını düşündüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması sonrası gözler bugün yapılacak Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, bugün "Saray kaynaklarına" dayandırdığını belirttiği yazısında önemli iddialarda bulundu.

"R. Erdoğan, Bahçeli'nin çıkışından haberdar mıydı? Hem edindiğim izlenim hem de kendi kanaatime göre; evet haberliydi. Erdoğan, gazetecilerin soruları üzerine herhangi bir yorum yapmadı bugün sarayda 13.30'da Bahçeli ile yapılacak görüşmeyi işaret etti" diyen Takan, Erdoğan'ın aklında başka bir seçim tarihi olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

Görüştüğüm saray kaynakları özetle şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli'nin tarihi olmayacak. Bunun nedenlerinden biri o tarihte Hac'da insanlar. Daha sonraki bir tarih olacak. Ekim ayı içerisinde... Eldeki veriler iktidar lehine görünmüyor şu anda ama burada asıl mesele yerel seçimlerde durum daha kötü göründüğü için genel seçimler öne alınıyor. Yerel seçimlerde durum daha kötü. AKP, büyük kongresini yapacak, ardındaki heyecanla seçime gitmeyi planlıyor. Hesap daha çok onun üzerine kurgulanmış durumda..."

Peki bu bir danışıklı dövüş mü?.. Bu soruyu da Erdoğan'ın yakın çevresi şöyle yanıtlıyor:

"Tayyip Bey erken seçim için Devlet Bey'e bir tarih söyletmiştir ancak tamamen oranın dümen suyunda durmamak açısından kendi dediğini yapacak Tayyip Bey. 26 Ağustos, Tayyip Bey'in görüşü değil. Rakam 26'sı değil kesin söylüyorum. Seçim, okulların açılmasından sonra olacak Ekim ayı gibi görünüyor. 100 binin üzerinde Hacı var ve o tarihte o insanların çoğu oy kullanamaz. Bunların çoğunluğunu muhafazakâr olarak düşünürsek riske girilmez."