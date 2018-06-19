Bahçeli’nin hedefindeki AKP’li vekil...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li bir adayın 'MHP’ye oy vermeyin' diyerek seçim çalışması yaptığını açıkladı. Bahçeli'nin sözünü ettiği ismin, AKP Kayseri adayı olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li bir adayın “MHP’ye oy vermeyin” dediğini belirtirken, "İsmini biliyorum ama söylersek fitneye biz de katılırız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin kast ettiği kişinin, halen Kayseri Milletvekili olan ve 24 Haziran'da da seçilebilecek sıradan aday gösterilen bir isim olduğu öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, AKP'li vekilin Develi ilçesinde seçim çalışması yaparken “MHP'ye verilen oylar boşa gider, oyunuzu MHP'ye vermeyin. Yüzde 2-3'lük bir parti” dedi. Bu durum MHP'nin 2. sıra adayı Baki Ersoy'a şikayet edildi. Ersoy da bilgiyi MHP yönetimine aktardı.