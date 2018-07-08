Bahçeli'nin elini öpen vekilden ilk açıklama

27.Milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin tebrik etmesi üzerine bu nezakete cevaben böyle bir harekette bulunduğunu ifade eden Hayati Arkaz, "Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi esastır. Sevgide serbesiyet saygıda mecburiyet vardır" dedi.
"Durum vicdani bir durumdur" diyen Arkaz, "Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'dir" ifadelerini kullandı.
Arkaz'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etme töreninde cereyan eden olay özetle şu şekilde olmuştur.
Sayın Devlet Bahçeli Bey İyi Parti Milletvekillerinin yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir.
Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu Milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Bende teşekkür ettim.
Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi ,esastır. Sevgide serbesiyet saygıda mecburiyet vardır.
Sayın Devlet Bahçeli’nin nezaketine karşı bende aynı ölçüde nezaket gösterdim.
Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur.
Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur.
Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'dir."