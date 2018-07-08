Bahçeli'nin elini öpen vekilden ilk açıklama

Milletvekili yemin töreni esnasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili Hayati Arkaz, yazılı bir açıklamada bulundu.

27.Milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin tebrik etmesi üzerine bu nezakete cevaben böyle bir harekette bulunduğunu ifade eden Hayati Arkaz, "Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi esastır. Sevgide serbesiyet saygıda mecburiyet vardır" dedi.

"Durum vicdani bir durumdur" diyen Arkaz, "Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'dir" ifadelerini kullandı.

Arkaz'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: