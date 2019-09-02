Bahçeli'nin danışmanı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın istifasını istedi: 'Atatürk'ü sevmiyorsan, onun kurduğu kurumda ne işin var?'

Türkgün gazetesi yazarı ve Kutlu Sesleniş dergisinin Yazı İşleri Müdürü de olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet'in 30 Ağustos'taki hutbesinde Atatürk'ün ismini anmamasına tepki gösterdi. Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Çiçek'in "Atatürk'ü sevmiyorsan, onun kurduğu kurumda ne işin var?" başlığıyla Türkgün'de yayınlanan yazısının ilgili bölümü şöyle;

"Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı yine Atatürk yüzünden tartışmaların odağında. Çünkü bu kurumu yöneten zihniyet Atatürk’ü anması ve ardından bir Fatiha göndermesi gereken hangi zaman olursa olsun Atatürk’ü yok sayarak, Türk tarihi ve Cumhuriyet değerleriyle açıktan kavga etmektedir. Bu kurumda alenen bir Atatürk düşmanlığı yapılmakta ve Atatürk ismi bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının bunu yapması büyük bir vefasızlık ve nankörlük örneği olmaktadır. Atatürk’ün kurduğu bir kurumda başkanlık sıfatı taşıyacak ve o kurumdan maaş alacaksın, o kurumun sıfatından dolayı gittiğin her yerde kapılar sonuna kadar sana açılacak ama Atatürk’ten bir cümlelik övgüyle bahsetmeyecek ve cuma hutbelerinde cami cemaatini Atatürk’ün ardından bir Fatiha okumaya davet etmeyeceksin…"

Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen yıl Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde "Keşke savaşı Yunanlılar kazansaydı" diyen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti.