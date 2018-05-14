Bahçeli'nin af istediği Alaattin Çakıcı, Demirtaş'ı ve Temelli'yi tehdit etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri" diyerek affını istediği Alaattin Çakıcı, HDP'lileri hedef aldı.
"Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin mecliste benim ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diyen Çakıcı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Şerefsiz Devlet Düşmanı, bu toprakların ekmeğini yiyen batının ve ABD’nin köpeği sen kimsin? Devlet Bahçeli’yi ağzına alacak adam mısın? Bak beni dinle, ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım" tehdidinde bulundu.
"Dinle beni dürzü, sen kaşındın Vatan haini it, bir de senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar?" diyen Çakıcı, mektubunun sonuna da Demirtaş'ı hedef alan bir not ekledi:
Edirne’den yatan Selahattin Demirtaş’a sor istersen.
Not: Yeter ki isteyim yattığı cezaevinde, isteyim koridorlara çıkamaz. Akıllı ol Sezai Temelli denen dürzü. Türkiye hapishanelerinde senin savundukların vatan hainlerinin yattığım hiçbir cezaevinde sesi çıkmıyordu, adamsan şimdi cevap ver al önüne bir ölçü koydum. Bir daha da Allah şahidim olsun sen ama sen Devlet Bahçeli’ye bir kelime konuşursan seni bayıltırım ve bu Türkiye’nin her yerinde yurtdışına gittiğin zamanda seni mutlaka üç, beş kişi karşılar Niye kaşındın? Zangoç kılıklı boz eşşek biraz akıllı adam olsan mutlaka benim geçmişi biliyorsan ağır konuşacağımı da bilmen gerekliydi. Demek ki çok şerefsizsin ki bile bile hakaret edilmeyi kabul etmiş ahlaksız sakallı boz ayı"