Bahçeli'nin af istediği Alaattin Çakıcı, Demirtaş'ı ve Temelli'yi tehdit etti

Organize suç örgütü lideri olarak cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri" diyerek affını istediği Alaattin Çakıcı, HDP'lileri hedef aldı.

"Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin mecliste benim ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diyen Çakıcı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Şerefsiz Devlet Düşmanı, bu toprakların ekmeğini yiyen batının ve ABD’nin köpeği sen kimsin? Devlet Bahçeli’yi ağzına alacak adam mısın? Bak beni dinle, ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım" tehdidinde bulundu.

"Dinle beni dürzü, sen kaşındın Vatan haini it, bir de senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar?" diyen Çakıcı, mektubunun sonuna da Demirtaş'ı hedef alan bir not ekledi: