Bahçeli'nin af ısrarına hükümetten yanıt: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bayramdan önce af için adım atılmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisine, 'Af gündemimizde değildir' yanıtı verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan "Yerel Medya Soruyor" programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına yanıt verdi.

Bahçeli'nin 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, ramazan ayı öncesinde hükümetten af konusunda çalışma yapılması önerisiyle ilgili soruya cevap veren Gül, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.

Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili, "Şu an için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şu an için yoktur" cevabını verdi.