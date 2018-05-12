Bahçeli'nin af çıkışı: AKP'lilere konuşma yasağı, HDP'den tepki, Çakıcı'dan teşekkür

Bahçeli'nin kısmi af önerisine tepkiler sürüyor. Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Bahçeli'ye teşekkür ederken, HDP'den 'mafya bozuntularını bizim adayımızla kıyaslıyor' tepkisi geldi. AKP'nin ise Bahçeli'nin önerisine dair konuşma yasağı getirdiği belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Selahattin Demirtaş'ın adaylığı ve cezaevinden çıkarılması için yapılan kampanyayla ilgili olarak yaptığı açıklamada "kahramanlarımız" diyerek Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimlere af çağrısı yapması gündem oldu.

Bahçeli'nin "terör muhiplerinin son günlerde yürüttüğü çalışmalara karşı böyle bir açıklama yaptığını" belirten Başbakan Binali Yıldırım, gündemlerinde af olmadığını söyledi.

ÇAKICI HAPİSHANEDEN TEŞEKKÜR ETTİ

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Bahçeli'nin açıklamalarına hapishaneden kaleme aldığı bir not ile teşekkür etti. Odatv'de yer alan habere göre, “Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin mecliste benimle ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." diyen Çakıcı'nın mesajı şöyle:

"Ben ÜLKÜCÜYÜM hiçbir Parti gözetmeksizin ölçüm devletin bekasıdır. Seçimlere 15 (onbeş) gün kala mutlaka bir yazı daha yazacağımın bilinmesini isterim. 24 Haziranda yapılacak seçimler, milletimize İslam dünyasına ve yaşadığımız coğrafyaya hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz eder. Devletimizin bekasına gönül vermiş 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza Saygılarımla arz ederim.”

HDP'DEN TEPKİ: YAPSAYDIN, KOLUNU TUTAN MI VARDI?

Bahçeli'nin açıklamasına sert tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise şunları söyledi:

"Bugün kendi bekasından başka bir şey düşünmeyen bir siyasetçi '100 bin imza olsa mafya babaları da serbest kalacak mı?' demiş. Mafya bozuntularını Cumhurbaşkanlığı adaylığı için mevzu bahis haline getirmiş, bizim adayımızla kıyaslıyor. Sen ağzına bizim adayımızın adını alma. Sen kendini kurtarmak için kendini AKP’ye pazarladın. Bizim adayımıza laf söyleyemezsin.

Bahçeli’nin 'devletin bekası' dediği kendi bekasıymış. Cezaevlerinde mafya bozuntusu arkadaşları var. '100 bin imza toplayıp onları da aday yapardık' demiş. Yapsaydın, kolunu tutan mı vardı? Madem bu kadar sevdalıydın Erdoğan’ı aday yapmak yerine onları yapsaydın. Hala şansın var, milletvekili adayı yap. Niye bizimle uğraşıyorsun sen kendi işine bak. Düşüyorsun çünkü, gidiyorsun.”

AKP'LİLERE 'KONUŞMA YASAĞI'

Açıklamaya farklı cephelerden yanıtlar gelirken, bir gelişme de AKP'de yaşandı. ANKA'nın haberine göre, AKP, Bahçeli’nin af önerisine ilişkin ‘konuşma yasağı’ getirdi. Konuyla ilgili Erdoğan ve Başbakan Yıldırım dışında kimse bir açıklama yapmayacak.

Habere göre, AKP yöneticileri, Erdoğan’ın talimatıyla milletvekillerine mesaj attı. Mesajda, “Af yasası ile ilgili hiçbir basın kuruluşuna açıklama yapılmayacaktır, varsa TV programlarını iptal ediniz. Bu konuda sadece Cumhurbaşkanı ve Başbakan açıklama yapacaktır” ifadeleri yer aldı.