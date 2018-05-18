Bahçeli'nin aday göstermediği Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP’de milletvekili adayı listesinde kendine yer bulamayan İzmir Milletvekili Oktay Vural, partisinden ayrılmayacağını açıkladı.

24 Haziran seçimlerinde MHP'nin milletvekili adayı listesinde kendine yer bulamayan Oktay Vural'dan ilk açıklama geldi.

Bahçeli'ye muhalif isimlerden olduğu iddiaları kulislere yansıyan Vural, partisinden ayrılmayacağını açıkladı.

“MHP İzmir milletvekili olarak görevimi yürütürken aldanmadım, aldatmadım; eğilmeden, bükülmedim; kin ve nefret gütmedim; şahsi veya nefsi davranmadım; yalan, iftira, dedikodu ve fitnelerden yılmadım; makama halel getirmedim. Sözümü ve mücadeleli yüksek tuttum. Gören gözler ve duyan kulaklar şahit oldu" diyen Vural, "Gururla üstlendiğim MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım. Bu emaneti üstlenmem sürecinde merhum Alpaslan Türkeş'e, Devlet Bahçeli'ye ve partime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.