Bahçeli'den Tunç Soyer açıklaması: Ülkücü veya devrimci olan hiç kimse kabul edemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki gösterdi.

Bahçeli, ''Bu ismi ülkücü veya devrimci olan hiç kimse kabul edemez'' dedi.

Bahçeli, CHP'nin 12 Eylül'de herkesin üzerinde olumsuz etki yaratan bir kişinin oğlunu aday gösterdiğini belirterek, ''Demokrasiden yana tavır koyan insanların bunu sorgulaması lazım'' ifadesini kullandı.

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül'de MHP iddianamesini hazırlayan savcıydı.

Soyer aynı zamanda Dev-Yol davasının da iddianamesini hazırlayan isimdi.