Bahçeli'den şimdi de 'idam' çıkışı

Seçimden önce kısmi af çağrısında bulunan MHP lideri Bahçeli Ankara'da öldürülen 8 yaşındaki Leyla Yağlıkara ile ilgili twitinde 'idamsa idam' dedi.

24 Haziran seçimleri öncesinde defalarca "kader mahkumlarına af" çağrısında bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'den bu kez "idam" çağrısı geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili twitinde "Eylül’ün hesabını nasıl vereceğiz? Eylül’lere musallat olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz?" dedi. Bahçeli şöyle devam etti:

"Bir yanda minik bir köpeğin dört bacağıyla birlikte kuyruğu kesilir ve ölüme bırakılır, diğer yanda küçük çocuklar hedef hâline gelir! Nasıl bu duruma düştük? Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız. Durup düşünelim, çocuğa gücü yeten, çocuğa vahşet uygulayan, çocuğun ve körpe hayvanların kanını döken barbarların yaşama hakkı var mıdır? İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir."

Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: