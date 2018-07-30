Bahçeli'den sert çıkış: İyi Parti bunun altında kalkamaz, ayağını denk alsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Partili Koray Aydın'ın 'liderimiz Devlet Bahçeli' gafına ilişkin, 'Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Kasıtlı olmuştur. Herkes ayağını denk alsın' ifadelerin kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli " gafına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

"Bana ulaşan bilgiler çerçevesinde 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama, dışarıdaki kitleyi yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir" diyen Bahçeli, "Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır" ifadelerin kullandı.