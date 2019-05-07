Bahçeli'den seçim kararı: MHP seçim için İstanbul'a taşınıyor

Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesi MHP'nin aldığı ilk kararlar belli oldu. Devlet Bahçeli, çok sayıda il başkanı ve vekili İstanbul'da görevlendirecek.

MHP'nin İstanbul seçimleri öncesi ilk kararları belli oldu.

Partinin Anadolu teşkilatları, yenilecek İstanbul seçimi için kente taşınacak. Habertürk'te yer alan habere göre, bunun yanı sıra hemşehrilerini etkilemek amacıyla öncelikle İstanbul'da en kalabalık nüfusu oluşturan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun gibi illerden başlayarak hem vekiller hem teşkilatlar 23 Haziran’a kadar seçim çalışmasına katılacak.

MHP, İstanbul’da nüfus yoğunluğu en çok olan 15 MHP il başkanını görevlendirmek için genel merkeze çağırdı.