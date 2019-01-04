Bahçeli'den seçim genelgesi: MHP Cumhur İttifakı'na sadık ve bağlıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti teşkilatına seçim genelgesi gönderdi. Genelgede 'MHP 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü'ne sadık ve bağlıdır' denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatına seçim genelgesi gönderdi.

Genelgede "Cumhur İttifakı" konusunda ittifaka karşı çıkan MHP'lileri uyaran Bahçeli "Cumhur İttifakı'nın saygınlığını zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınılacaktır" dedi.

'SIRADAN BİR BİRLİKTELİK DEĞİL'

MHP lideri, "Cumhur İttifakı'nın sıradan bir birliktelik, küçük hesaplara tamah eden bir ortaklık olmadığını" söyledi.

Yerel seçimlere 30 büyükşehirde ittifakla gidileceğini hatırlatan Bahçeli, bu bölgelerde AKP ile ortak çalışma yapılması talimatı verdi.

'İTTİFAKI GÖLGELEYECEK AÇIKLAMALARDAN UZAK DURUN'

"Cumhur İttifakı'nı gölgeleyecek açıklamalardan kesinlikle uzak durulacaktır" uyarısı yapan Bahçeli, bunun takibinin yapılacağını, gerekli tedbirlerin hızla alınacağını söyledi.

Bahçeli, "Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir" ifadesini kullandı.