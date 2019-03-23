Bahçeli'den oy tahmini ve erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerindeki oy tahmini açıkladı ve erken seçim sorusunu yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında inancım odur ki oyu yüzde 52'nin üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son günlerde beka tanımayan unsurların ve siyasilerin çıktığını ifade eden Bahçeli, "Bekasız bir ülke olur mu? Bekanın yok farz edildiği bir yer olabilir mi?" dedi.

"Eğer bu hedeflediğiniz yüzde 52 olmaz, yüzde 50'nin altına düşerse erken seçim Türkiye'nin gündemine gelir mi?" sorusuna ise Bahçeli, "Gelmemesi lazım. Bizim açımızdan da gelmez" yanıtını verdi.

"Siz gündeme getirir misiniz?" sorusuna ise Bahçeli, "Hayır getirmeyiz. Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında benim inancım odur ki daha yüksek oranda olacaktır. Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır" karşılığını verdi.