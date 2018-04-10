Bahçeli'den 'Osmangazi' açıklaması: Ülküdaşımız öldürüldü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyenin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyenin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin konuştu.

"5 Nisan günü gözü dönmüş bir katil Osmangazi Üniversitesi'ni kana buladı. Karanlık şahıs ülküdaşımız Fatih Özmutlu'nun da bulunduğu 4 kişiyi katletmiştir" diyen Bahçeli, "Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir" ifadelerini kullandı.

Üniversite yönetimine istifa çağrısında bulunan Bahçeli, "Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür" dedi.