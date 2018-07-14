Bahçeli'den Muharrem İnce'ye: Zavallılar pişmanlık içinde olabilirler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalar yaparak Muharrem İnce'ye göndermede bulundu. Bahçeli açıklamasında "Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharram İnce'nin apolet tartışmasına yanıt veren Bahçeli "Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur" dedi.

Bahçeli, MHP'nin yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki misyonuna yönelik olarak "Milletin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapacağız" dedi.

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bana başkan diyebilirsiniz" sözlerini hatırlatması üzerine Bahçeli, "Cumhurbaşkanı tektir, bu salonda bile 50 tane başkan vardır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir. MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır.

'BİZİ BİLEN BİLİR, BİLMEYEN DE KENDİ BİLİR'

Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını 'Fazla uzattım' diyen zavallılar için, HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur.

'KARARLARIN SERİ VE SÜRATLİ ALINACAĞI BİR DÖNEME GİRİLMİŞTİR'

Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir.

Türkiye, hem FETÖ belasını hem de PKK tehdidini tamamen bitirerek gündeminden çıkarmalı, geleceğimiz emniyete alınmalıdır. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır. Biz lafa değil icraata bakarız.

'AF TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAKTIR'