Bahçeli'den Muharrem İnce'ye: Sabah başka, akşam başka konuşan çarkıfelek...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, isim vermeden 'Yerel seçimi beka sorunu olarak anlatmak zeka sorunudur' diyen Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Bahçeli, 'Vay densiz vay... Bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların, sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin işidir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

"Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan seçimlere 67 gün kala adaylarımızın takdim ve tanıtımı için toplandık. İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır" diyen Bahçeli, şunları söyledi: "İnanıyorum ki 31 Mart'ta Türkiye ehline emanet edilecek. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı diyor, parlak bir geleceğin kilidini açmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır."

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

MHP için imkansız diye bir şey yoktur, böyle bir şey kitapta yazmaz. Yazmamış asla da yazmayacaktır. Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.

Türk milletine hizmet yolunda zorluk varsa aşacağız, imkansızlık varsa mutlaka üstesinden geleceğiz. Hep söyledim yine söylüyorum, iman varsa imkan vardır, irade diriyse istiklal güvendedir, istikbal güvence altındadır. Gerisi hikayedir, palavradır.

'BEKA YOKSA NE YAPALIM BELEDİYEYİ, NE YAPALIM SİYASETİ'

9 Şubat'ta MHP'nin 50. yıldönümünü şölenle kutlayacağız. 50 yılda neler yaşanmadı, hangi çileler çekilmedi. Bu yoldan dönersek namus bize ar olsun.

2023'e huzur, istikrar ve kronik sorunlardan kurtulmuş bir şekilde erişeceğiz. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız beka meselesidir. İl, ilçe meclislerinde daha fazla temsil edilmeyi arzuluyoruz. Önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önündedir. Beka yoksa ne yapalım belediyeyi, ne yapalım siyaseti.

Aklı incelmiş bir zavallıya göre yerel seçimleri beka olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay! Bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir. Senin gibi sabah başka, akşam başka konuşan çarkıfeleklerin işidir.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE: HİÇ KİMSE FITRAT DEĞİŞTİ SANMASIN

Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır.

Türkiye'ye karşı güvenli bölge oluşturmak isteyenler gaflet ve dalalet içerisindedir. Türkiye hiçbir güç odağından müsaade istemeyecektir. Biz onuruna düşkün bir ülkeyiz. Hiç kimse fıtrat değişti sanmasın, kan yine o kandır.

Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır. 31 Mart beka seçimidir. Türk milletinin bekası da ebediyete kadar güvencede kalacaktır. 31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meseledir. Rehavete kapılmadan gevşemeye müsaade etmeden ihmale düşmeden umutsuzluğa kapalı durarak 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

'İLLE BİR TERCİH YAPACAK OLURSAK ON BİN DEFA 'BEKA' DİYECEĞİM'